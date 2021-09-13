Зеленський розповів, як Байден відреагував на запитання про членство України в НАТО

Зеленський та Байден провели зустріч у Білому домі 1 вересня / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому Джо Байден підтримує вступ України до НАТО. Про це Байден сказав українському колезі під час їхньої зустрічі у Вашингтоні.

Зеленський заявив в ефірі телеканалу CNN, що "дуже прямо" запитав у Байдена про терміни включення України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, відповідь американського глави тривала близько 20-30 хвилин.

"Він сказав: "Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення". Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", - сказав Зеленський.

На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

"Я сказав йому:" ви маєте рацію, пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, прозорішим для України", - продовжив український лідер.

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Крім того, в ході інтерв'ю Зеленський уточнив, що мова про "вихід" США з України не йде. За його словами, Вашингтону навпаки необхідно нарощувати свою присутність.

"Я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це означає - піти з України? Все повністю навпаки - США повинні нарощувати свою присутність", - сказав Зеленський, коментуючи спроби порівнювати ситуацію в Україні та в Афганістані, де США залишили своїх союзників.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про впевненість, що без нашої країни у складі НАТО Альянс нестиме втрати, а Європейський союз – ослабне. Водночас глава держави заявив, що під час свого візиту до США не отримав прямої відповіді від Джо Байдена щодо членства України в НАТО.

8 вересня депутати Верховної Ради провалили голосування за звернення до Конгресу США в рамках клопотання про визнання її союзником поза НАТО.