США звинуватили Росію в загостренні ситуації на Донбасі

США висунули звинувачення Росії / Getty Images

США закликали обидві сторони конфлікту на Донбасі до припинення вогню. У той же час Вашингтон вважає, що відповідальність за загострення ситуації лежить саме на Росії, йдеться в заявлені посольства США в Україні.

"Давайте будемо ясними - підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію і безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна", - зазначили в дипломатичному представництві.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, як зазначають в американському посольстві, вводить в оману і сприяє ескалації напруженості на Донбасі.

Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що російські гібридні війська "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Гранітне на Донбасі. У відповідь українські військові підняли в повітря безпілотник Bayraktar і завдали удару у відповідь по противнику, в результаті якого була знищена ворожа гармата.

У Збройних силах України підтвердили, що російські бойовики вдень 26 жовтня застосували гаубиці Д-30 для обстрілу українських позицій в районі Грантного. Два українських військових були поранені, один з них загинув. ЗСУ в якості відповідного заходу за наказом головнокомандувача Валерія Залужного застосували безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву, згідно з якою у Парижі та Берліні стурбовані загостренням на Донбасі. Вони закликали сторони до стабілізації ситуації в зоні збройної конфронтації і заявили про роботу з врегулювання конфлікту в рамках нормандського формату з метою реалізації Мінських угод.