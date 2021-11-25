Щоб не спали на землі: як активіст робить ліжка для кішок і собак з автомобільних шин

Бразилець робить ліжка для тварин із шин / Facebook Caminhas Pets

Допомогти тваринам і врятувати природу – таку мету перед собою поставив художник Амарілдо Сілва Філью з Бразилії. Він почав збирати старі автомобільні шини і перетворювати їх на комфортні ліжечка для безпритульних собак та котів.

Любитель тварин збирає автомобільні шини і ретельно їх чистить, зазначає Good News Network. Далі він відрізає верхівку з однієї сторони, фарбує виріб і знизу кладе фанеру. Щоб чотирилапим друзям було ще комфортніше, хлопець у таке ліжечко кладе м'яку подушку, пошиту власноруч.​

Амарілдо Сілва Філью уже виготовив понад 6 тисяч ліжок для тварин / Facebook Caminhas Pets

​Амарілдо Сілва Філью уже самостійно створив понад 6 тисяч ліжок для котів і собак. Більшість зі своїх виробів він подарував тваринам, які живуть у бразильських притулках.

Хлопець навіть відкрив свій інтернет-магазин, у якому продає нішеві екологічно чисті товари для власників домашніх тварин.

Такою ініціативою активіст не лише покращує життя тварин, а й робить вклад у збереження чистити навколишнього середовища. Адже шини є високотоксичними і небезпечними відходами, які вимагають спеціальної утилізації. Коли вони потрапляють на звалища, токсичні з’єднання можуть проникати у ґрунт та підземні води, а під час дощу разом із потоками води вони досягають річок. Якщо ж шини спалювати, то виділятиметься отруйний дим.

Більшість ліжок для тварин хлопець передав притулкам / Instagram amarildosilvaoficial

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