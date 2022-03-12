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Кількість жертв в Україні може зрости: у Британії заявили, що РФ робить ставку на некеровані ракети

12 березня 2022, 06:12

Потужний опір протиповітряної оборони Збройних сил України змушує окупантів атакувати українські міста з великої відстані.

обстріл українських міст, російська ракета, ракета РФ
Окупанти завдають ударів некерованим ракетами з місць, що недоступні українській системі ППО / Фото Макс Левін

Росія використовує у війні в Україні некеровані ракети. Причому саме на цей вид озброєння окупаційна армія робить упор.

Про це повідомило в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на Служби британської розвідки.

Британські розвідники вважають, що потужний опір протиповітряної оборони Збройних сил України змушує окупантів атакувати українські міста з великої відстані. Крім того, за даними розвідників, такі ракети російська армія використовує, "щоби сприяти просуванню наземних військ".

Удари некерованим ракетами наносяться з місць, що недоступні українській системі ППО.

У Міністерстві оборони Британії попередили, що ця зброя є "відносно неточною і невибірковою", тому її використання путінськими окупантами збільшує ймовірність більшої кількості жертв серед мирного населення України.

Як повідомляв Главред, раніше в Міноборони Великобританії заявили, що російські війська можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Поки що вони продовжують досягати "обмеженого прогресу" в просуванні до столиці України.

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