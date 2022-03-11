Росія може готуватися до нової атаки на Київ - Міноборони Британії

Просуванню російської армії заважає сильний опір України / Фото Reuters

Російські війська можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Поки що вони продовжують досягати "обмеженого прогресу" в просуванні до столиці України.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених в її плані перед вторгненням", - йдеться у повідомленні відомства.

У британському Міноборони додали, що просуванню російської армії заважають проблеми логістики і сильний опір України.

Росія, ймовірно, прагне перезавантажити і переналаштувати свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

"Це, ймовірно, буде включати операції проти столиці України - Києва", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що 60-кілометрова колона ворожої техніки у північно-західних околицях Києва значною мірою розосереджена і передислокована.

Колона, яку раніше бачили в районі аеропорту Гостомеля, розподілилася по місцевості й перегрупувалася, що може свідчити про підготовку до спроби просування в напрямку столиці.

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Як повідомляв Главред, по Баришівці в Броварському районі Київської області України російські окупанти завдали ракетного ударур=.

За попередньою інформацією Київської ОДА, загарбники вдарили ракетою "Іскандер". Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

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