Росія може готуватися до нової атаки на Київ - Міноборони Британії

Росія, ймовірно, прагне передислокувати свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями. Не виключена і операція проти столиці.
Російські війська можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Поки що вони продовжують досягати "обмеженого прогресу" в просуванні до столиці України.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених в її плані перед вторгненням", - йдеться у повідомленні відомства.
У британському Міноборони додали, що просуванню російської армії заважають проблеми логістики і сильний опір України.
Росія, ймовірно, прагне перезавантажити і переналаштувати свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.
"Це, ймовірно, буде включати операції проти столиці України - Києва", - йдеться у повідомленні.
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Тим часом американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що 60-кілометрова колона ворожої техніки у північно-західних околицях Києва значною мірою розосереджена і передислокована.
Колона, яку раніше бачили в районі аеропорту Гостомеля, розподілилася по місцевості й перегрупувалася, що може свідчити про підготовку до спроби просування в напрямку столиці.
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Як повідомляв Главред, по Баришівці в Броварському районі Київської області України російські окупанти завдали ракетного ударур=.
За попередньою інформацією Київської ОДА, загарбники вдарили ракетою "Іскандер". Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.
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