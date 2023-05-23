Звертайтеся у ФСБ: у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині

Дії російських ополченців в Бєлгородській області "викликають глибоку стурбованість" в Кремлі.

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Дмитро Пєсков прокоментував рейд РДК і Легіону / УНІАН, скріншот

Спікер президента країни-агресора РФ Дмитро Пєсков прокоментував триваючі в Бєлгородській області активні бойові дії за участю добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів.

Відповідаючи на питання про дії груп російських ополченців в Бєлгородській області, він заявив, що "це викликає глибоку стурбованість і вимагає від нас великих зусиль". Заяву кремлівського горлопана цитують пропагандисти РФ.

"Я не можу давати ці цифри. Зараз наші спеціальні служби займаються цим, з'ясовують особистості, кількість і так далі. Після того як вони з'ясують, тоді вже можна буде їм задавати питання", - відповів Пєсков на питання про те, чи відомо, скільки людей проникло на територію Бєлгородської області і скільки ще залишається.

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Пєскова також відверто поставило у глухий кут питання про те, чому "зачистка" Бєлгородської області від нападників триває вже більше доби, переадресувавши його в правоохоронні органи, міноборони і ФСБ.

Рейд добровольців в Бєлгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.

Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії.

В Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і " РДК " на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

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