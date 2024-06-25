Людина, яка (не)контролює все: як Путін може використати ситуацію в Дагестані

Пошук українського сліду у бійні в Дагестані виявився неефективним і дискредитує владу РФ, заявив Сергій Данилов.

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Путіну треба представляти себе як "батька-захисника всіх росіян" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Путін може використати ситуацію в Дагестані для посилення репресій, представляючи себе єдиним захисником у часи нестабільності. Російський диктатор намагається виглядати "батьком-захисником всіх росіян", який контролює все. Про це в інтервʼю Главреду розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Пошук українського сліду виявився не дуже ефективним і, навпаки, дискредитує владу РФ. Адже навіть Рогозін починає говорити, мовляв, не треба тулити українців до внутрішніх проблем. Так само, як і російські націоналісти – вони хоч і кажуть, що це інспіровано Заходом, але принаймні не Україною", - пояснив експерт.

Данилов зазначив, що російська влада може подавати Путіна як захисника міжнаціонального миру, прихильного до всіх конфесій та етнічних груп, і виставляти спільним ворогом ісламських терористів. Цей меседж росіяни намагалися донести до Заходу після подій у "Крокусі", але тоді він не спрацював. Однак такі спроби можуть продовжуватись.

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"Путін може використати це для репресій (хоча, здавалося б, куди далі), щоб представляти себе як єдиного захисника в ситуації, коли все розвалюється. Адже Путін обіцяв стабільність, а натомість ситуація зовсім інша, тож йому треба представляти себе як "батька-захисника всіх росіян", як людину, яка контролює все", - наголосив Данилов.

Хто такий Сергій Данилов Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

Заворушення і теракти у РФ - новини за темою

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у Дагестані на вулицях міст спалахнули бойові дії, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривали бої між силовиками та озброєними нападниками, які атакували синагогу і православну церкву.

Також 23 червня внаслідок дій дагестанських ополченців у Махачкалі та Дербенті було ліквідовано понад 15 співробітників російської поліції. Крім того, загинули кілька цивільних, включно зі священнослужителем православного храму..

Раніше під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Внаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

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