Глава Кремля і його генерали добре розуміють, що війна проти Альянсу буде нежиттєздатною на 100%.

Резніков зазначає, що РФ не наважиться піти війною на НАТО/ УНІАН, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія не піде на пряме зіткнення з Північноатлантичним альянсом. Диктатор РФ Володимир Путін добре розуміє, що таку війну він програє дуже швидко.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі BFMTV. Він зазначає, що бойові дії не вийдуть за межі України.

"Путін бачить, наскільки ефективною є зброя НАТО, і це ще в обмеженій кількості, тому він програє на землі", – сказав міністр.

За його словами, Росія ніколи на нападе на Альянс, тому що Путін та його генерали розуміють, що така війна нежиттєздатна на 100%.

При тому, що глава Кремля боїться нападати на НАТО, він всіляко позиціонує бойові дії в Україні нібито "війною з усім Альянсом". Таким чином він намагається пояснити невдачі російських окупантів на фронті – мовляв, "росіянам протистоїть все НАТО". Хоча насправді окупанти воюють лише проти українських військ, каже Резніков.

У той же час міністр оборони України наголосив, що Росію потрібно зупинити, інакше зберігатиметься загроза і для всього НАТО.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України зазначають, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, з даного напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

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