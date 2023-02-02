Путін влаштував істерику через танки Leopard для України і пригрозив "покликати друзів"

Директору країни-агресора Росії Володимиру Путіну привиділися, мовляв, "послідовники Гітлера" в Україні і нібито "агресія колективного Заходу".

Путін так конкретно і не сказав, які "друзі" у Росії є в світі / Скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін вибухнув абсурдною пропагандою через постачання танків Leopard. В Україні йому привиділися нібито "послідовники Гітлера" і, мовляв, "агресія колективного Заходу", з якими вирішила нібито "боротися" країна-окупант Росія. Також він намагався всіх запевнити, що у Москви нібито "є друзі", на яких директор РФ, схоже, розраховує.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, у своєму новому виступі Путін, який напав на Україну, поскаржився, що Києву передають танки Leopard. Він назвав такий крок, мовляв,"загрозою Росії".

"Неймовірно, неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких зображені хрести", - сказав Путін.

Крім того, він звинуватив у, мовляв, "агресії" країни колективного Заходу. В Україні ж йому привиділися нібито "послідовники Гітлера і бандерівці".

"І знову збираються воювати з Росією на землі України руками послідовників Гітлера, руками бандерівців", - додав в істериці кремлівський директор.

Також Володимир Путін підкреслив, що у окупанта Росії, мовляв, "є багато друзів у світі", на яких він, схоже, розраховує.

Які конкретно країни є "дружніми" для Москви, Путін так і не сказав.

Раньше Володимир Путін цинічно звинуватив Україну в, мовляв, "обстрілах" території прикордонних областей країни-агресора Росії. Він звернувся до російського Міноборони, щоб відомство Шойгу "ліквідувало можливість обстрілів".

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Росія в березні-квітні може піти в масштабний наступ.

На його думку, мова йде не про атаку для "перемоги", а про "поліпшення" становища окупаційних військ перед перемовинами з Україною, які Кремль хотів би провести в травні.

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Загроза наступу Росії: