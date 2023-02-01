Путін цинічно поскаржився на Україну: звинуватив у "обстрілах" і просить "допомоги" у Шойгу

Кремль, мовляв,"стурбований обстрілами" прикордонних областей і звинувачує в цьому Україну. При цьому Москва цинічно замовчує те, що розв'язала війну.

Путін, який напав на Україну, просить Міноборони Шойгу "припинити обстріли Росії" / Колаж скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін цинічно звинуватив Україну в нібито "обстрілах" російських прикордонних областей. Він звернувся до свого міністерства оборони, щоб відомство, мовляв, "ліквідувало можливість обстрілів".

Як повідомляє РБК, під час наради з питань відновлення інфраструктури він сказав про те, що ключовим завданням для Москви є, нібито, "припинення обстрілів прикордонних територій", в чому Путін звинуватив Україну, на яку сам і напав.

"Допомогти" він просить очолюване Сергієм Шойгу російське міноборони.

"Звичайно, пріоритетне завдання - ліквідувати саму можливість обстрілів. Але це справа вже військового відомства", - цинічно сказав Путін.

Зазначимо, Україна не підтверджує обстріли території країни-агресора Росії. А представники окупанта Москви неодноразово зізнавалися в тому, що завдають ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, як Путін фактично йому погрожував.

Під час телефонної розмови у лютому 2022 року, яка відбулася напередодні повномасштабного нападу на Україну, Путін сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою на це піде всього хвилина".

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що буде продовжувати розмовляти з Путіним і наполягати на тому, щоб він вивів війська з України і припинив війну.

У Кремлі відразу ж повідомили про готовність розмовляти, але підкреслили, що Берлін поки не погоджував з Москвою будь-яких телефонних перемовин.

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