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Для Путіна починаються важкі часи, він не розраховував на таку реакцію Заходу – політолог

2 лютого 2023, 17:24
Глава Кремля намагається контролювати "безлику масу росіян", але війна увірвалася в дім уже багатьох із них.
Владимир Путин, Дмитрий Орешкин
Для Путіна починаються важкі часи, вважає політолог Дмитро Орєшкін/ сайт Кремля, Вікіпедія

Для російського диктатора Володимира Путіна почалися важкі часи. Хоч він постійно називав вторгнення в Україну так званою "спеціальною військовою операцією" і казав, нібито це не зачепить простих росіян, зараз війна увірвалася уже до усіх громадян РФ.

Навіть ті російські сім’ї, з яких ніхто не воює проти українців на фронті, відчули на собі наслідки такого злочинного рішення Путіна – через зростання цін, відсутність ліків тощо. Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв’ю Главреду.

"Ця війна вже вломилася до кожного будинку (в РФ – ред.): до когось – повісткою, до когось – похоронкою, до когось – цінниками, до когось – відсутністю ліків. І на цьому тлі для Путіна починаються важкі часи", – зазначає політолог.

Проте Путін розраховував, що для України ці часи будуть ще важчими. Він думав, що РФ зможе протриматися довше за Україну за рахунок більшої кількості ресурсів та людей, і що це може принести країні-агресорці перемогу.

"Але він не очікував, що Україні так серйозно допомагатиме значна частина західного світу, тут він прорахувався. А цьому світу все одно, як Путін називає цю війну, тому що мова йде про окупацію території суверенної держави", – каже політолог.

Хто такий Дмитро Орєшкін

Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

Також Орєшкін висловив думку, що глава Кремля ніколи сам не назве так звану "СВО" війною, адже тоді може ще більше втратити довіру росіян, для яких уже рік розповідає, нібито "це не війна". Тому для того, щоб назвати речі своїми іменами, він вкладе слово "війна" у вуста свого оточення.

"Про війну говоритимуть підлеглі – Соловйов, Кірієнко, патріарх Кирило, Пригожин, але сам Путін цього терміну уникатиме", – зазначає Орєшкін.

Раніше прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Путін хоче довести росіянам, що він довгостроковий гравець і ніколи не здається. Тому під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, диктатор РФ знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків.

Нагадаємо, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

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