Танки Leopard проломили ще одну стіну, надії Путіна на перелом руйнуються - Кулеба

Сприяння Польщі в постачаннях танків Leopard Україні допомогло Києву зруйнувати ще одну стіну на шляху до посилення оборонного потенціалу, сказав Дмитро Кулеба.

Україна вдячна Польща за сприяння в отриманні танків Leopard - Кулеба / Колаж УНІАН, Bundeswehr / David Karafa

Рішення Заходу передати Україні танки Leopard руйнує надії російського директора Володимира Путіна на перелом у війні. Польща допомогла Києву зрушити питання з точки і проломити ще одну стіну на шляху до посилення обороноздатності держави. Українська дипломатія дотримується позиції, згідно з якою жодних табу на озброєння бути не повинно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю польському виданню Niezalezna.pl він сказав про те, що ухвалене країнами-союзниками рішення щодо постачання Києву танків Leopard трощить надії глави Кремля на перелом ходу війни на свою користь. Допомога Польщі посприяла "зламу ще однієї стіни", за що Україна вдячна Варшаві.

"Окремо хотілося б звернути увагу на рішення Польщі передати Україні танки Leopard, яке має величезні наслідки. Ви допомогли нам знести ще одну стіну", - зазначив Кулеба.

Крім того, дипломат акцентував увагу на тому, що заради досягнення "рішучої перемоги свободи" не повинно бути "табу і заборонених тим, що стосуються постачань найпотужнішої зброї". Саме таким підходом керується українська дипломатія під час перемовин щодо постачання озброєнь.

"Ми будемо зміцнювати оборонний потенціал України і міць української армії через "Рамштайн" та інші ефективні формати, допоки окупанти не зможуть більше чинити опір і продовжувати терор проти нашого народу", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Танки Leopard 2 для України

Німецький канцлер Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд ФРН ухвалив рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін вирішив сам поставити Україні важкі бойові машини і дозволив третім країнам відправляти їх Києву.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що Україна отримає Leopard 2 приблизно через 3 місяці. Берлін відправить Києву два батальйони танків. Перша партія буде включати 14 одиниць Leopard 2A6, їх повинні швидко підготувати для передачі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна в рамках першої хвилі допомоги отримає близько 120-140 сучасних західних танків. Йшлося про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Також Київ розраховує на французькі танки Leclerc.

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