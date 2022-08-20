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Бунт в армії РФ: офіцери "елітних" військ окупантів відмовляються воювати в Україні

20 серпня 2022, 16:59

Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ, підкреслили в ГУР.

Десантники, Росія
Російські десантники / gunm.ru

Російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду. Це пов'язано з масовою відмовою офіцерів-десантників РФ брати участь у бойових діях на території України, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання", - йдеться в повідомленні ГУР.

За даними розвідки, після величезних втрат у боях зі Збройними силами України, командування ПДВ намагається хоча б частково відновити боєздатність підрозділів і моральний дух. Основна увага приділяється підрозділам, де було знищено понад 60% особового складу, а решта бійців деморалізовані і відмовляються від подальшої служби.

"Зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу окупантів. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови і вмовляти командирів повернутися в свої підрозділи, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди", - резюмували в ГУР.

Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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бунты війна Росії та України
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