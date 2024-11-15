Бунт проти договору з РФ: в Абхазії нові протести, люди увірвались в парламент

Гауляйтер самопроголошеної республіки ухвалив рішення відкликати договір для стабілізації ситуації.

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Влада вирішила погодитись на умови протестувальників / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Протестувальники виступили проти інвестиційної угоди з Росією

Людям вдалося прорватися до місцевого парламенту

Чиновники відхилили ухвалення договору, щоб протести припинилися

У п'ятницю, 15 листопада, в окупованій країною-агресором Росією Абхазії спалахнули масові протести. Люди вийшли до адміністративних будівель із закликом не ратифікувати інвестиційну угоду з РФ.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Близько 3 тисяч протестувальників у місті Сухумі вимагали термінового скликання парламенту та відкликання питання про ратифікацію з порядку денного.

відео дня

Важливо розуміти, що угода з РФ фактично передбачає розширення присутності бізнесу з країни-агресора РФ в самопроголошеній республіці Абхазія. Це може відкрити шлях великим російським грошам до експлуатації курортних можливостей республіки, що є невиправданою платою за фінансову залежність невизнаної Абхазії від Росії.

На відео в Мережі видно, як люди почали закидувати поліцейських яйцями, а згодом і зламали паркан біля парламенту, через що виникли сутички із силовиками.

Через деякий час протестувальникам таки вдалося прорватися до парламенту, після чого влада заявила про готовність відкликати ухвалення інвестиційної угоди.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео протестів в Абхазії:

Варто зазначити, що серед протестувальників були такі, що заявляли про бажання будувати "спільне майбутнє з РФ", але виступали проти дій так званого "президента" Абхазії. Не обійшлося і без скандування "Росія".

Окупація Росією Абхазії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що агресор Росія, прикриваючись уявною "загрозою розширення НАТО", може анексувати території Грузії - Південну Осетію і Абхазію, які вона окупувала в нещодавньому минулому.

Раніше також прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, який вирізняється випадами на адресу України і вітає "розвиток відносин" із країною-агресором Росією, заявив про намір повернути окуповані російськими військами Абхазію і Південну Осетію.

Напередодні Лавров цинічно звернувся до Грузії із пропозицією щодо питання "примирення" Тбілісі з Абхазією і Південною Осетією. За його словами, цю проблему вони вирішуватимуть "самостійно", і Москва в цьому готова "допомогти".

Що відомо про окупацію Абхазії? Республіка Абхазія - самопроголошена республіка, держава з обмеженим визнанням на території Грузії. Розташована в історичному регіоні Абхазія, на південь від Кавказького хребта. Столиця — Сухумі, пише Вікіпедія. Під час війни в Абхазії 1992—1993 років республіка отримала військову підтримку Росії, і відтоді є де-факто незалежною від Грузії. Кордонами "республіки" опікуються російські прикордонники. За грузинськими законами, на території Абхазії міститься Абхазька автономна Республіка. Більшість країн світу розглядають самопроголошену республіку як частину Грузії. П'ятеро країн-членів ООН визнають її незалежність: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

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