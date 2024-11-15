Бунт проти договору з РФ: в Абхазії нові протести, люди увірвались в парламент

Головне:
- Протестувальники виступили проти інвестиційної угоди з Росією
- Людям вдалося прорватися до місцевого парламенту
- Чиновники відхилили ухвалення договору, щоб протести припинилися
У п'ятницю, 15 листопада, в окупованій країною-агресором Росією Абхазії спалахнули масові протести. Люди вийшли до адміністративних будівель із закликом не ратифікувати інвестиційну угоду з РФ.
Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Близько 3 тисяч протестувальників у місті Сухумі вимагали термінового скликання парламенту та відкликання питання про ратифікацію з порядку денного.
Важливо розуміти, що угода з РФ фактично передбачає розширення присутності бізнесу з країни-агресора РФ в самопроголошеній республіці Абхазія. Це може відкрити шлях великим російським грошам до експлуатації курортних можливостей республіки, що є невиправданою платою за фінансову залежність невизнаної Абхазії від Росії.
На відео в Мережі видно, як люди почали закидувати поліцейських яйцями, а згодом і зламали паркан біля парламенту, через що виникли сутички із силовиками.
Через деякий час протестувальникам таки вдалося прорватися до парламенту, після чого влада заявила про готовність відкликати ухвалення інвестиційної угоди.
Дивіться відео протестів в Абхазії:
Варто зазначити, що серед протестувальників були такі, що заявляли про бажання будувати "спільне майбутнє з РФ", але виступали проти дій так званого "президента" Абхазії. Не обійшлося і без скандування "Росія".
Окупація Росією Абхазії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що агресор Росія, прикриваючись уявною "загрозою розширення НАТО", може анексувати території Грузії - Південну Осетію і Абхазію, які вона окупувала в нещодавньому минулому.
Раніше також прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, який вирізняється випадами на адресу України і вітає "розвиток відносин" із країною-агресором Росією, заявив про намір повернути окуповані російськими військами Абхазію і Південну Осетію.
Напередодні Лавров цинічно звернувся до Грузії із пропозицією щодо питання "примирення" Тбілісі з Абхазією і Південною Осетією. За його словами, цю проблему вони вирішуватимуть "самостійно", і Москва в цьому готова "допомогти".
Що відомо про окупацію Абхазії?
Республіка Абхазія - самопроголошена республіка, держава з обмеженим визнанням на території Грузії. Розташована в історичному регіоні Абхазія, на південь від Кавказького хребта. Столиця — Сухумі, пише Вікіпедія.
Під час війни в Абхазії 1992—1993 років республіка отримала військову підтримку Росії, і відтоді є де-факто незалежною від Грузії. Кордонами "республіки" опікуються російські прикордонники.
За грузинськими законами, на території Абхазії міститься Абхазька автономна Республіка. Більшість країн світу розглядають самопроголошену республіку як частину Грузії. П'ятеро країн-членів ООН визнають її незалежність: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.
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