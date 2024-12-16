Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

У президента ФРН буде 21 день, щоб ухвалити рішення про розпуск парламенту.

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Вотум недовіри уряду Шольца / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Ключові тези:

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца

Шольц має запропонувати президенту Німеччини розпустити парламент

Чинний уряд продовжить роботу до проведення позачергових виборів

У понеділок, 16 грудня, Бундестаг висловив вотум недовіри уряду канцлера Німеччини Олафу Шольцу. Про це пише DW.

Зазначається, що за це рішення під час поіменного голосування висловилася більшість депутатів.

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Так, у довірі Шольцу відмовили 394 депутати, 207 членів бундестагу підтримали канцлера, 116 - утрималися.

"Тепер Олаф Шольц має запропонувати президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. На ухвалення цього рішення у президента ФРН буде 21 день", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як пише видання, чинний уряд продовжить свою роботу до проведення позачергових виборів, які, як очікується, відбудуться 23 лютого 2025 року.

Варто додати, що виступаючи із заявою перед голосуванням, Шольц підкреслив, що питання про довіру стосується не тільки парламенту.

"Тому питання про довіру я сьогодні адресую всім виборцям", - зазначив він.

За словами канцлера, йдеться при цьому про ключове питання про те, "чи готова Німеччина як сильна держава активно інвестувати у своє майбутнє, зокрема підтримка України та зміцнення бундесверу, які не повинні здійснюватися на шкоду охороні здоров'я, системі догляду за хворими та літніми людьми, пенсійному страхуванню та комунальним бюджетам".

Дострокові вибори у Німеччині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. "Світлофорна" коаліція в Бундестазі розпалася.

16 грудня Шольц сам підняв питання про довіру після розпаду так званої світлофорної коаліції. Він хоче таким чином ініціювати проведення дострокових парламентських виборів у Німеччині вже 23 лютого 2025 року.

Як пише Bloomberg, Шольц вдався до такого плану з обіцянкою у разі переобрання або збереження посади швидко перезапустити економіку. Адже, за п'ять років стагнації економіка Німеччини скоротилася на 5% порівняно з допандемічними темпами зростання і відновити більшу частину дефіциту буде важко через структурні удари.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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