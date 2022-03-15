Матимуть справу з усіма членами НАТО: США пригрозили Росії жорсткою відповіддю у разі нападу

США пригрозили Росії жорсткою відповіддю у разі нападу/ Reuters

Якщо Росія нападе на одного з членів Північноатлантичного альянсу, то це розглядатиметься як збройний напад на усе НАТО.

США пригрозили Росії наслідками у разі нападу на держав-членів після бомбардування окупантами військової бази в Яворові біля Львова на заході України, пише німецьке видання "Die Welt". Яворів розташований за декілька десятків кілометрів від кордону України з Польщею, яка є членом НАТО.

"Збройний напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як збройний напад на всіх", – заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, виступаючи на одному з телеканалів.

Також Кірбі зазначив, що США і НАТО збільшать свою присутність на східному кордоні Північноатлантичного альянсу. Він додав, що територію НАТО захищатимуть не лише її країни-члени, а й союзники.

На тому, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, наголосивши і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

У тієї ж години раніше президент США Джо Байден заявляв, що хоче унеможливити конфронтації з РФ. Кірбі також зазначив, що у НАТО є спеціальна лінія зв'язку з Міноборони Росії, щоб унікальні прямих конфліктів. І для того, щоб уникнути конфронтації з РФ, американські військові не втручатимуться безпосередньо у війну в Україні.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія завела в Україну вже 100% військ, які зібрала для нападу. У США зазначають, що поки що не фіксується поповнення російського війська додатковими силами чи боєприпасами.

Також повідомлялося, що російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об'єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

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