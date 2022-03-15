Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

Айдин Аднан Сезгин/ Instagram aydin.a.sezgin

Російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об’єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

Армія РФ стріляє просто наосліп, не хвилюючись про жертви серед мирного населення. Про це заявив колишній посол Туреччини в Москві Айдин Аднан Сезгін, пише видання Milliyet.

"Зараз в Україні спостерігається тенденція нападів, подібна до тенденції нападів у Сирії. Російська армія стріляє наосліп", – каже він.

У місцях, які Росія бомбардує з літаків, немає військових об’єктів – це житлові квартали, наголосив турецький дипломат.

Підступну тактику застосовує ворог і під час домовленостей про евакуацію, зазначає колишній посол Туреччини в Москві. Загарбники підтверджують, що люди можуть виїхати – а коли гуманітарний коридор відкривається, не дають йому працювати і просто бомбардують його.

Також дипломат вказав на подібність поведінки загарбницької армії до її тактики у Чечні, коли мирних людей використовували як "щит".

"Це суто психологічна пропагандистська війна. Україна не нападає, Україна захищає свою землю і громадян. Чого досягне Зеленський, вбиваючи власних громадян, мирних жителів? Нічого, це брехня. Такі закиди Росія раніше робила в Чечні. Те саме повторювала в Сирії, це повна брехня. Росію вже засудило все міжнародне співтовариство", – наголосив Сезгін.

Він додав, що продовження війни "працює" проти самого Путіна, адже оточення президента країни-агресорки тиснутиме на нього, щоб припинити війну.

Раніше колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що приблизно через 10 днів війни в Україні росіяни пройдуть точку неповернення – вони не зможуть вести активні бойові дії. Це станеться, якщо країни Заходу посилять підтримку української сторони. РФ перейшла до протистояння на виснаження.

Нагадаємо, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

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