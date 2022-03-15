УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

15 березня 2022, 07:10

Чим довше триває війна РФ проти України, тим більше вона "працює" проти самого Путіна, каже колишній посол Туреччини в Росії.

Айдин Аднан Сезгин
Айдин Аднан Сезгин/ Instagram aydin.a.sezgin

Російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об’єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

Армія РФ стріляє просто наосліп, не хвилюючись про жертви серед мирного населення. Про це заявив колишній посол Туреччини в Москві Айдин Аднан Сезгін, пише видання Milliyet.

"Зараз в Україні спостерігається тенденція нападів, подібна до тенденції нападів у Сирії. Російська армія стріляє наосліп", – каже він.

У місцях, які Росія бомбардує з літаків, немає військових об’єктів – це житлові квартали, наголосив турецький дипломат.

Підступну тактику застосовує ворог і під час домовленостей про евакуацію, зазначає колишній посол Туреччини в Москві. Загарбники підтверджують, що люди можуть виїхати – а коли гуманітарний коридор відкривається, не дають йому працювати і просто бомбардують його.

Також дипломат вказав на подібність поведінки загарбницької армії до її тактики у Чечні, коли мирних людей використовували як "щит".

"Це суто психологічна пропагандистська війна. Україна не нападає, Україна захищає свою землю і громадян. Чого досягне Зеленський, вбиваючи власних громадян, мирних жителів? Нічого, це брехня. Такі закиди Росія раніше робила в Чечні. Те саме повторювала в Сирії, це повна брехня. Росію вже засудило все міжнародне співтовариство", – наголосив Сезгін.

Він додав, що продовження війни "працює" проти самого Путіна, адже оточення президента країни-агресорки тиснутиме на нього, щоб припинити війну.

Раніше колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що приблизно через 10 днів війни в Україні росіяни пройдуть точку неповернення – вони не зможуть вести активні бойові дії. Це станеться, якщо країни Заходу посилять підтримку української сторони. РФ перейшла до протистояння на виснаження.

Нагадаємо, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін Алеппо вторгнення Росії новини України новини Туреччини
Реклама
Популярне
Коли помре Путін і в РФ почнеться війна: астролог склав особистий гороскоп для президента РосіїКоли помре Путін і в РФ почнеться війна: астролог склав особистий гороскоп для президента Росії Долар за 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з РосієюДолар за 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією "Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України"Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України Не Путіним єдиним: чому Україна ризикує пастиНе Путіним єдиним: чому Україна ризикує пасти Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"

Останні новини

07:36

РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон

07:10

Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

07:10

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

06:37

Шанс зірвати джек-пот: як Україні посіяти паніку в РосіїПогляд

06:32

Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

Реклама
06:27

Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

02:23

Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдатВідео

01:51

Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУВідео

01:25

Велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва - Пентагон

00:58

Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до СШАВідео

00:51

Стрес і втома: скільки розчинної і заварної кави можна випивати на добуВідео

00:51

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:45

РФ провалила вторгнення: в Bellingcat розповіли про паніку в Кремлі та варіант для ПутінаВідео

00:45

У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

00:32

Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистамВідео

00:24

Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

00:11

Під Києвом російські окупанти розстріляли відомого українського вченогоВідео

14 березня, понеділок
23:58

Військовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти КиївВідео

23:55

З'ясувалося, де зараз перебуває викрадений мер Мелітополя

23:53

"Україна може пережити росіян": генерал США розповів, коли у РФ закінчаться резервиВідео

23:40

Чи натисне Путін свою ядерну кнопку - відповідь жорсткого критика російського диктатораВідео

23:34

Зірка серіалу Кадетство публічно підтримав військову агресію Росії проти України

23:31

Ембарго і блокування судів: у США анонсували нові санкції проти РФВідео

23:24

"Країну чекає ріст злочинності, сплеск алкоголізму і наркоманії": що буде з Росією до кінця рокуВідео

23:23

Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан

23:08

Коли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угодуВідео

23:08

Ворог нещадно продовжує обстрілювати Харків із Іскандерів

23:00

"Росія не зупиниться на війні з Україною": пропагандист Соловйов в істериці погрожує ЄвропіВідео

22:43

"Сльози течуть рікою": Настя Каменських змусила плакати всю Україну через пісню про війнуВідео

22:29

"Є прогрес": Ердоган погодив з Шольцем мирні ініціативи щодо України

22:24

Чому Росія може перейти до позиційної війниПогляд

22:18

ЗСУ розбомбили командний пункт окупантів: до рук потрапив поіменний список ворогаФотоВідео

Реклама
22:16

Антивоєнний бунт на росТБ: що відомо про Марину ОвсянніковуВідео

21:38

"Відповідальність за війну лежить на Путіні": у РФ зірвали ефір Першого каналуВідео

21:36

Росія відкрито анонсувала нові удари по УкраїніВідео

21:16

США про військове посилення РФ: Китай готовий допомогти, але відмовиться від планівВідео

21:08

Війна в Україні: полковник оцінив шанси ЗСУ у перемозі над окупантомВідео

20:50

"Гаряча фаза війни ще попереду": військовий експерт передбачив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

20:28

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: трьом категоріям дозволили залишати УкраїнуВідео

20:28

Послав орків за кораблем РФ: на Чернігівщині мисливець підірвав себе разом з окупантамиВідео

20:28

Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна – полковник запасу Жданов

19:59

Гірничозбагачувальні комбінати Кривого Рогу продовжують працювати під час війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти