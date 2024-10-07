Буде жорстка відповідь: політолог сказав, чим і куди вдарять США, якщо РФ застосує 'ядерку'

Якщо Росія вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, Сполучені Штати можуть завдати удари по так званих центрах ухвалення рішень у РФ, зазначив Золотарьов.

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США готові до жорсткої відповіді на ядерний удар Росії / Колаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

У разі використання Росією тактичної ядерної зброї, Захід може відповісти ударом конвенційною зброєю. США не застосовуватимуть ядерну зброю по РФ, щоб уникнути взаємного знищення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"У Заходу є свої червоні лінії. Можливі сценарії застосування тактичної ядерної зброї або форсування Дніпра. Але все це може призвести до безпосередньої участі західного світу у війні", - зазначив політолог.

Золотарьов навів приклад ізраїльської операції проти Хезболли, де застосування протибункерних бомб продемонструвало наявність у США та їх союзників ефективних засобів ураження, здатних знищити навіть надзвичайно захищені об'єкти.

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"Захід у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї може відповісти конкретно конвенційною зброєю. Ядерна відповідь здатна призвести до взаємного знищення, особливо якщо говорити про стратегічну ядерну зброю", - наголосив експерт.

За його словами, поки Джо Байден залишається президентом США, варіант ядерної відповіді малоймовірний. Золотарьов нагадав, що Байден протягом усього свого політичного життя займався питаннями ядерного стримування і обмеження озброєнь.

"Коли кажуть, що демократи - це Третя світова війна, я з цим не погоджуюся, оскільки якраз таки Байден усе життя прагнув до зниження ризиків ядерного апокаліпсису. Він ще молодим конгресменом зустрічався з міністром закордонних справ СРСР Громиком і обговорював ці питання", - додав Золотарьов.

Якщо Росія вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, Сполучені Штати можуть вдарити по військових об'єктах у Криму або базах у Калінінграді, наголосив політолог. Можливість ударів по бункерах також існує.

"Поки що я не бачу необхідності для Росії в застосуванні ядерної зброї, оскільки ситуація у війні складається відносно за її планом. І вдаватися до ядерної зброї, якщо вдається досягати своїх цілей конвенційною зброєю, нема чого", - сказав Золотарьов.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ядерні погрози Кремля - що відомо

Нагадаємо, 25 вересня Володимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини Росії. Кремль заявив про можливість ядерного удару по неядерних державах, які нібито отримують підтримку від країн, що володіють ядерною зброєю. Крім того, Москва залишила за собою право ядерної атаки у відповідь на агресію проти Білорусі.

В Україні цей крок РФ вважають "інструментом залякування", оскільки у Путіна не залишилося інших засобів впливу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", але навряд чи вдасться до застосування ядерної зброї. Водночас він зазначив, що Путін може нею вдарити будь-коли і по будь-якій країні.

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