"Буде жах": таролог попередила про нову війну біля кордонів України й дала несподіваний прогноз

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Ближчим часом на Придністров'я очікує низка резонансних подій, заявила таролог Наталія Борисенко.

"Жах, що там буде творитися. Звідти всі будуть тікати, мчати, залишати це місце", - прогнозує вона.

Разом з тим вона уточнила, що на території "ПМР" варто очікувати початку бойових дій.

"Там стягується румунські війська. Це не означає, що вони підуть на Україну: у них самих там буде дещо відбуватися", - уточнила вона.

Разом з тим таролог не бачить перспектив того, що Придністров'я піде війною проти України.

"Я не бачу по картах, щоб вони пішли. Хоча вони групуються. Ми тут бачимо угруповання. Але нехай вони себе спочатку захистять. Я думаю, Молдова зможе цей "апендицит" забрати — і це знову буде єдина країна", - додала Борисенко.

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Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я

Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'ї, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

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