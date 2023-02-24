'Продовження окупації': в ОП пояснили, в чому підступ 'мирного плану' КНР по Україні

Підхід Китаю щодо врегулювання не виключає можливість нового етапу геноциду РФ, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію КНР щодо врегулювання в Україні / Офіс президента, ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував так званий "мирний план" врегулювання по Україні, представлений китайським керівництвом.

У своєму Twitter він написав про те, що будь-які миротворчі пропозиції повинні включати пункт про відновлення кордонів України в межах 1991 року (на момент проголошення незалежності, - ред.).

"Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш України", - підкреслив представник ОП.

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При цьому він попередив, що за такого сценарію можливі нові етапи геноциду РФ.

"Позиція України відома: виведення російських військ до кордонів 1991 року", - додав Подоляк.

"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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