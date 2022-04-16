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"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку України

16 квітня 2022, 13:23

Поліцейські швидко затримали чоловіків-учасників мітингу (природно, що несанкціонованого владою) і сказали, що їх забирають для дачі пояснень.

Хабаровськ
У Хабаровську розігнали мітинг на підтримку України / скріншоти з відео

У російській глибинці, на Далекому Сході, в місті Хабаровськ затримали двох чоловіків, які вийшли на мітинг на підтримку України. Відповідне відео опублікував у Twitter проект Activatica.

Один з чоловіків стояв з плакатом " Буча. Не вірте кремлівській пропаганді". Він скандував: "Ціна нашого мовчання-життя дітей!"і" ні ядерної зими!".

Ще один чоловік стояв у пікеті з плакатом кольору українського прапора і написом "Я не боюся". Люди, що стояли навколо нього, деякий час кричали гасло: "Ми не боїмося!".

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Нагадаємо, раніше розвідка Великобританії припускає, що Росія насильно придушить протести мирного населення на тимчасово окупованих територіях України.

"Українське мирне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти російського контролю. Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду і встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки провалилися", - повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Автор: Єгор Бунін
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