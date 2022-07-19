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Кинули зброю і поїхали з України: у РФ розкрили деталі дезертирства сотень дагестанців

19 липня 2022, 16:29

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сотні дагестанців склали зброю і поїхали з України.

Російська армія
Солдати РФ тікають з України / УНІАН

У дагестанському місті Буйнакськ 300 військовослужбовців армійської частини РФ №63354 відмовилися брати участь у війні з Україною.

Вони повернулися в Росію і подали рапорти про звільнення. Як пише The Moscow Times, через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сотні дагестанців склали зброю і виїхали з України.

Як розповідають правозахисники, чоловіки служили в районі окупованої частини Донецької області. Як тільки вони дісталися до Буйнакська, почали процедуру розірвання контракту.

При цьому військовослужбовці стверджували, що у них були проблеми з обмундируванням і озброєнням.

У Буйнакську чоловіки були зустрінуті в якості дезертирів. При цьому правозахисники кажуть, що деякі солдати повернулися з обмороженими кінцівками, кілька людей через це отримали інвалідність, оскільки довелося "зрізати почорніле м'ясо".

Відзначається, що військовослужбовці РФ в Україні зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а "зброя траплялася просто несправна". В результаті частина людей звільнилася, а деякі під тиском родичів і місцевої влади відновилися і після госпіталю знову поїхали в Україну.

Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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