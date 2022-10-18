Бронемашини Dingo, гаубиці Panzerhaubitze 2000 і антидрони: ФРН готує пакет допомоги Україні

ФРН поставить Україні нові партії гаубиць Panzerhaubitze 2000 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Німеччина до кінця поточного року має намір поставити Україні броньовані евакуаційні машини, бронемашини Dingo, мостоукладачі, гаубиці Panzerhaubitze 2000, ракетні системи залпового вогню і антидронні системи. У Берліна немає будь-яких упереджень з приводу постачань Києву зброї. Про це заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Як повідомляє Spiegel, під час Берлінського зовнішньополітичного форуму вона розповіла про те, що до кінця 2022 році Берлін передасть Києву низку озброєнь:

Броньовані евакуаційні машини

Броньовані машини Dingo

Мостоукладачі

Гаубиці Panzerhaubitze 2000

Реактивні системи залпового вогню

Антидронні системи.

Німецька держава анонсує серйозний пакет допомоги Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну в питанні розмінування. Одним словом - величезний пакет на підході", - сказала Ламбрехт.

Також Крістіне Ламбрехт підкреслила, що Німеччина не ставить для себе "червоних ліній" в постачанні зброї Україні. Однак Берлін постачатиме озброєння, передачу якого узгодять із союзниками.

Україна першою в світі отримала від Німеччини новітнє ППО IRIS-T

Німецьке видання Spiegel 11 жовтня повідомило про передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Систему передали біля українсько-польського кордону. Україна стала першою державою, яка отримала від ФРН новітню IRIS-T (SLM).

12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна вже отримала від Німеччини систему протиповітряної оборони IRIS-T (SLM).

"Нова ера протиповітряної оборони почалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - підкреслив Резніков.

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