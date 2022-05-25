Бронекулак для ЗСУ: Литва передасть Україні військові джипи, вантажівки та БТР

Литва готує нову партію підтримки Україні.
Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter в середу.
"Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!"- написав Анушаускас.
M113 (Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортер США вироблявся до 2007 р.загальний випуск M113, включаючи машини на його базі, склав близько 85 000 одиниць. Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, в значних кількостях поставлявся також в інші країни і використовувався в безлічі збройних конфліктів. Перебуває на озброєнні ряду країн, включаючи США.
M113 використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї. Ці "бойові автобуси" стали першими в світі військовими машинами, корпус яких був виконаний повністю з алюмінію. Використання алюмінієвої броні дозволило знизити вагу бойової машини, зберігши прийнятний для екіпажу і десанту рівень захисту від вогню зі стрілецької зброї.
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Характеристика:
- Екіпаж, чол. - 2
- Десант, чол. - 11
- Кулемети 1 × 12,7-мм M2HB
- Тип двигуна V-подібний 8-циліндровий карбюраторний рідинного охолодження
- Потужність двигуна, к. с. 215
- Швидкість по шосе, км / год 64
- Швидкість по пересіченій місцевості, км / год 5,8 (на плаву)
- Запас ходу по шосе, км 320
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