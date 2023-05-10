Врятували пельмені: українець дивом вижив після "прильоту" російської ракети

Чоловік залишився в живих після попадання ракети в його будинок.

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Пельмені врятували життя чоловікові / Колаж Главред, фото: ДСНС, pixabay.com

Під час ракетного удару по багатоповерхівці в Умані Черкаської області, який стався 28 квітня, одного з мешканців будинку врятували пельмені.

Чоловік прокинувся о 4:20 і пішов варити пельмені. Після удару ракетою крім кухні від квартири нічого не залишилося, пише видання "18000".

На іншу частину будинку обрушилися всі пошкоджені будинки. Все, що залишилося від кімнат, з боку, де стався обвал, це обривки шпалер на внутрішній стіні, розкиданий одяг і чорна куртка, повисла на залізних дротах, немов привид.

відео дня

Голова ОСББ Геннадій Товстонос розповів, що тієї ночі він був удома разом із дружиною. Вони прокинулися від того, що їх підкинуло на ліжку.

Згодом йому зателефонував сусід Роман, якого не було в будинку під час вибуху. Він питав, що з його дружиною і півторарічним сином.

"Все було охоплено полум'ям, двері викрутило вибуховою хвилею. Я кричав:"Олена, Олена, Олена". Потім я побачив небо і зрозумів, що їх квартири немає. Я чув, що кричали ще люди, тому побіг наверх. Побачив, що там все завалено плитами і ніхто не може вийти", – згадав Товстонос.

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетний удар було завдано по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих в результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п'ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 осіб, з них 9 знаходяться в лікарні.

У мережі з'явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися і поговорити. Чоловік стверджує, що в цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися в будинок ще в 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

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