"Удар по Москві": ГУР отримало секретні важливі документи РФ на $1,5 мдрд

Росіяни передали Україні 100 гігабайт даних про російське озброєння, яке виготовляють на одному з підприємств.

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Україна отримала секретні дані РФ про озброєння / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна отримала 100 гігабайт секретних російських даних з підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Там окупанти виробляють військове обладнання та техніку, яку використовують у війти проти України. Це офіційно підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

Це підприємство з 2016 року перебуває під санкціями. Там окупанти виготовляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову продукцію.

"Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки ... Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

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Вартість цих даних може складати 1,5 мільярди доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що українські партизани проникли в тил ворога в Москві і "злили" інформацію для ЗСУ. Агентам "Атеш" вдалося провести рейд вулицями столиці Росії і проникнути в частину Росгвардіі в Москві. Учасники руху проникли в частину, відзняли кілька матеріалів і передали їх Силам оборони України для детального вивчення.

18 грудня стало відомо про те, що колишній майор ГРУ РФ і старший інструктор ПВК "Вагнер" втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна.

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