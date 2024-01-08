Виявили порушень на 10 мільярдів: Умєров розповів про викриття схем у Міноборони

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, протягом останніх чотирьох місяців вдалося заощадити близько 3,5 млрд грн на всіх тилових закупівлях.

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Міністр оборони розповів про боротьбу із корупцією у відомстві / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео УП

Протягом останніх чотирьох місяців у Міністерстві оборони виявлено порушень, які були вчинені раніше на суму понад 10 мільярдів гривень. Відомство активно співпрацює з правоохоронними органами та спеціальними службами. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook.

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи й зовні. Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", – написав він.

За даними посадовця, внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена Генеральна інспекція вже повністю функціонують і виявили багато порушень за останні чотири місяці на суму понад 10 мільярдів гривень, які були допущені раніше.

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Умєров підкреслив, що відомство "жорстко реагує" на всі такі випадки і тісно співпрацює з правоохоронними органами та спеціальними службами, передаючи їм необхідну інформацію.

Він також нагадав, що у грудні Служба безпеки України спільно з Міноборони припинила корупційну схему на закупівлю боєприпасів для Збройних Сил на суму майже 1,5 мільярда гривень.

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО", – повідомив міністр.

За його словами, реформування процесів закупівель у Міністерстві оборони відбувається таким чином, щоб забезпечити безперервне постачання зброї та іншого військового майна для Збройних Сил, не завдаючи шкоди цьому процесу.

Посадовець зазначив, що тепер Міноборони встановлює правила гри, формує політику та контролює торги, а закупівлі здійснюються двома спеціальними агентствами.

"Нещодавно презентували роботу першої – "‎Державного оператора тилу", який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Кадрово перезавантажуємо "‎Агенцію оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї", – написав Умєров.

Міністр повідомив, що вже можна побачити конкретні результати: протягом чотирьох місяців вдалося заощадити близько 3,5 млрд грн на всіх тилових закупівлях, що становить приблизно 20% від запланованої суми на ці закупівлі.

Також Міноборони вперше придбало 50 000 комплектів жіночої форми, 100 000 електричних грілок і 15 000 активних навушників. Проведені переговори з постачальником навушників дозволили додатково зекономити державні кошти на 11,7 млн грн, зауважив посадовець.

"Дякую представникам громадянського суспільства, що ви на нашому боці та допомагаєте в боротьбі з корупцією. У нас єдина мета — якнайшвидше перемогти ворога", – підсумував він.

Корупційні скандали в Міноборони

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та керівнику департаменту Міноборони Богдану Хмельницькому. Екс-чиновників звинувачують у зловживанні повноваженнями та розтраті майже 950 мільйонів гривень.

У січні 2023 року ЗМІ опублікували статтю, в якій містився порівняльний аналіз цін на продукти, які закуповувалися для військовослужбовців, та цін на аналогічні продукти в супермаркеті. Виявилося, що ціни на продукти для ЗСУ були завищеними.

У результаті цього розслідування були звільнені директор департаменту закупівель Хмельницький та заступник міністра оборони Шаповалов.

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