США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: список зброї для ЗСУ

Пакет допомоги Україні оцінюють у 500 млн доларів США.

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Ентоні Блінкен заявив про новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, УНІАН

Коротко:

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

ЗСУ отримають боєприпаси, безпілотники та інше озброєння

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги.

За словами Блінкена, пакет оцінюють у 500 млн доларів США, передає сайт Держдепартаменту.

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До нового пакета допомоги Україні увійшли:

боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

безпілотні літальні апарати (UAS);

захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

легкі тактичні транспортні засоби;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Військова допомога США - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2025 році оборонний бюджет США сягне рекордної суми у 895 мільярдів доларів, проте з фінального варіанту проєкту закону вилучено положення про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, посольство продовжує активно працювати над збереженням цього механізму.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais заявив, що Україна здатна утримувати оборону без американської підтримки щонайменше до середини 2025 року. Він підкреслив, що припинення допомоги стане серйозним викликом, але не призведе до негайного колапсу.

Також стало відомо, що США вирішили виділити Україні кредит на 20 мільярдів доларів. Ця сума буде погашена за рахунок заморожених активів Російської Федерації. У Міністерстві фінансів США зазначають, що ці кошти є критично важливими для підтримки України у протистоянні російській агресії.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні не слід очікувати нинішніх обсягів військової допомоги від Сполучених Штатів за нової адміністрації. На його думку, війна в Україні є "найбезглуздішою річчю", яка могла статися, президент Байден повинен був зупинити її, коли це ще було можливо.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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