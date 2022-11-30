"Непристойно величезна країна, треба б її скоротити": Симоньян назвала справжні цілі війни РФ

Пропагандистка Маргарита Симоньян відкрито говорить про те, що мета вторгнення в Україну – захоплення території, тобто про жодну "денацифікацію" не йдеться.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у прямому ефірі з властивим їй нахабством заявила, що РФ прагне "скоротити територію" України, тому що вона нібито завелика.
Свою неадекватну заяву Симоньян озвучила в ефірі пропагандистського шоу на російському ТБ, а уривок опублікував у Telegram український журналіст Денис Казанський.
"Україна - зовсім немаленька країна. За європейськими мірками, так величезна. а за мірками якогось там Ліхтеншейтна, так непристойно величезна. Треба б її зменшити. Чим ми успішно і займаємося", – з усмішкою видала пропагандистка.
Казанський, коментуючи слова Симоньян, зазначив, що окупанти відкрито називають справжні цілі вторгнення в Україну – захоплення території.
"Про жодну денацифікацію вже не згадують. З самого початку це була просто злочинна загарбницька війна. Раніше в Кремлі це приховували, Тепер чесно визнають", - написав журналіст.
Як повідомляв Главред, раніше Симоньян озвучила цинічні фантазії про "денацифікований" Київ.
Крім того, відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.
Інші новини:
- Пропагандисти РФ "поховали" батька Путіна за 10 років до народження диктатора
- "Наступна наша проблема" : у пропагандиста Соловйова вже обговорюють напад на Казахстан
- Путінський генерал назвав нові цілі для ракетних ударів РФ по Україні