"Ворог вже близько": окупанти наблизилися до ще одного міста

В ОСУВ "Хортиця повідомили про готовність протистояти наближенню ворога до українських позицій.

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Окупанти наблизилися до ще одного міста / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, Міноборони РФ

Сили оборони України зводять фортифікаційні споруди поблизу Часового Яру Донецької області. До міста наближаються окупанти. Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише NV.

За словами спікера Сухопутних військ, біля Часового Яру проводяться інженерні роботи, там зводять інженерні укріплення.

"Ворог вже досить близько до цього населеного пункту. Однак укріплення, які там є, не дозволять ворогові просто так зробити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції" - розповів Євлаш. відео дня

Спеціальний загін швидкого реагування"Ахмат" Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат "(СОБР" Ахмат") — спецпідрозділ у складі військ Національної гвардії Росії (Росгвардіі), дислокується в Чеченській Республіці. Спецзагін названий на честь першого президента Чеченської Республіки в складі Росії — Ахмата Кадирова. З моменту утворення СОБР "Ахмат" очолює начальник Служби безпеки і друг дитинства Рамзана Кадирова — Абузайд Вісмурадов. Джерело-Вікіпедія.

Він також додав, що окупанти роблять спроби атакувати Збройні Сили України і по флангах, і безпосередньо. Для цього вони використовують десант, бойовиків і Ахмат. До того ж, вони застосовують всюдиходи, щоб добиратися впритул до лінії фронту.

"Пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей — 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту", - резюмував Ілля Євлаш.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські загарбники роблять спроби розвинути наступ в Донецькій області після захоплення Авдіївки. Ситуація на цій лінії фронту залишається важкою. Про це повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін.

Також, російські окупанти намагаються захопити населений пункт Орлівка, що поблизу Авдіївки. Росіяни атакують українські позиції з трьох напрямків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий.

До того ж, на захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, однак Збройні Сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях і вибивають їх звідти.

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