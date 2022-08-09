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На початку війни Зеленський був готовий особисто розмовляти з Путіним: Подоляк розповів, чому все змінилося

9 серпня 2022, 11:58

Радник глави Офісу Президента назвав умову, за якої переговори відбудуться.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
Володимир Зеленський, Володимир Путін/ УНІАН, скріншот

Прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна на даний момент не актуальні.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC зазначив, що в перші місяці війни Зеленський був готовий зустрінеться з президентом країни-агресора, але зараз все змінилося.

"Президент Зеленський-абсолютно прагматична людина. Він виходить з того, що можна мінімізувати будь-які втрати або негативні наслідки, якщо ефективно і швидко працювати тут і зараз. І в перші місяці війни президент, як ви пам'ятаєте, не раз говорив, що він готовий особисто розмовляти з Путіним. Інша справа, що президент усвідомлює, що Росія, якщо вона не отримає на полі бою ряд істотних тактичних поразок, не буде адекватно сприймати будь-які переговори. Він це абсолютно чітко розуміє", - заявив радник глави ОП.

Подоляк підкреслив, що переговори потрібно буде вести, але питання – на яких підставах.

"Зеленський доводить, до речі, партнерам: якщо ви хочете, щоб ми дійсно сіли і говорили про щось, то потрібно спочатку довести силою, що Україна могутніша з військової точки зору, з точки зору стратегії і тактики і з точки зору управління військовою операцією, ніж Російська Федерація. Тоді можна вести переговори. Тому, безумовно, переговори потрібно буде вести. Але питання - на яких підставах", - зазначив Подоляк і додав, що станом зараз переговори не актуальні.

Переговори Путіна і Зеленського

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв про війну Росії проти України. Близький до Кремля політик сказав, що Москва, мовляв, прагне до "переговорів з Києвом".

Війну він назвав "помилкою російського уряду", Донбас закликав перетворити на кантон, і порахував, мовляв," абсурдним " повернення Україною Криму військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці так звані "ініціативи щодо діалогу" з боку Росії. За його словами, якби Москва дійсно прагнула миру, вона б не стягувала війська на південь України.

Також глава держави підкреслив, що викликає огиду ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи є посланником країни-терориста і закликає з нею говорити.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Михайло Подоляк
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