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РФ зупинить війну, якщо світ введе тотальні санкції – Зеленський

5 липня 2022, 13:51

Лише одночасне введення обмежень проти Росії різними державами може притиснути Путіна до стінки.

РФ зупинить війну, якщо світ введе тотальні санкції – Зеленський/ president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти нашої держави. Це станеться, якщо усі країни світу одночасно введуть антиросійські санкції.

У таких умовах Кремлю буде дуже складно, і не лишиться іншого вибору, як припинити війну. Про це український президент сказав під час щорічного урядового круглого столу The Economist.

"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ. Якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", – заявив Володимир Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність максимального санкційного обмеження пересування поза Росією всіх, хто входить в політичне і військове оточення президента РФ.

Нагадаємо, Зеленський назвав найскладніше завдання для Збройних сил України. День за днем ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян, який потрібно переламати, а це дуже складне завдання.

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