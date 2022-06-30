"Душити" РФ санкціями 5 років: експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхом

Експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхом/ Генштаб ЗСУ, Reuters, Facebook

Термін, упродовж якого санкції зможуть "вбити" російську економіку – 5 років. Дія санкцій розтягнена у часі. Вони працюють як дрібні порізи на шкірі, які спочатку непомітні, а з часом завдають сильної шкоди.

В РФ почнуть відчувати незворотні економічні процеси через 5 років. Проте санкційний тиск Заходу уже за рік чи два зробить для РФ неможливим вести агресивну війну. Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду.

"Цей процес розтягнеться як мінімум на найближчі 5 років. З точки зору впливу санкцій на економіку, перші паростки економічної кризи РФ відчує в кінці цього року. Вони будуть проявлятися в падінні ВВП, скорочення доходів населення, інфляції і так далі", – пояснює економіст.

Проте Росія ще якийсь час зможе компенсувати такі кризові явища за рахунок внутрішніх резервів. Перші дуже серйозні проблеми зі збутом енергоресурсу в РФ почнуться з 2027 року.

За словами експерта, Захід намагається надавати Україні максимально можливу військову допомогу, щоб покращити наш опір і змусити РФ ближче до осені перейти в стан замороженого конфлікту. Після цього Росію намагатимуться тримати у такому стані найближчі 5 років, упродовж яких у неї з кожним роком зменшуватимуться сили для ведення агресивної війни.

Кущ зазначає, що на Заході уже немає ілюзій щодо того, щоб підписати якусь мирну вгоду з РФ.

"До кінця року її (Росії – ред.) можливості вести агресивну війну в Україні будуть різко знижуватися і з кожним санкційним пакетом вони будуть все нижчими і нижчими. Тому не варто чекати п'ять років і думати, що тільки тоді вона припинить війну – ця можливість у Росії знизиться до мінімального значення протягом найближчого року-двох і протягом цього періоду будуть відбуватися турбулентні процеси" – каже економіст.

При цьому перехід в третю фазу, коли вже немає ресурсів на підтримку внутрішнього потенціалу, в Росії почнеться у 2027 році.

Нагадаємо, на початку червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає у себе часткове нафтове ембарго, відключення Сбербанку від системи SWIFT, персональні санкції проти представників силових структур з РФ, бізнесменів, представників ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ряду вищих посадових осіб країни-агресора, в тому числі і проти Володимира Путіна.

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