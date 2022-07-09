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Путін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"

9 липня 2022, 13:13

Накладені Заходом обмеження вже так притисли кремлівського диктатора до стінки, що йому довелося озвучити вголос очевидне.

путин, санкции
Путін визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників за байдужість/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін, який від початку широкомасштабної війни проти України робив вигляд, що для РФ не страшні запроваджені проти неї санкції Заходу, нарешті визнав їхній негативний вплив на російську економіку.

Про це він сказав під час наради з членами уряду. Проте він все ще намагається "гордо заявляти", що нібито західні країни все одно не досягли успіху у своїх планах вплинути на Росію на економічному фронті, адже "їхній економічний бліцкриг не вдався".

"Так званий бліцкриг, який задумали наші недоброзичливці щодо Росії, економічний бліцкриг – він, звичайно ж, провалився. Але все-таки збитки він нам наносить. Ці дії, обмеження, вони наносять збитки нашій економіці. І багато ризиків ще зберігаються", – довелося визнати Путіну очевидне, неспокійно соваючись на своєму стільчику.

При цьому президент РФ відчитав своїх чиновників за те, що вони занадто сильно розслабилися і вже не зважають на санкції, махнувши на них рукою. Хоча російські посадовці, очевидно, просто підсіли за ці місяці на постійну російську пропаганду про те, що нібито "санкції Росії не страшні".

"Разом з тим я бачу, що деякі колеги поверхово починають ставитися до заходів, до яких ми маємо вдаватися для усунення цих загроз. Ай, наплювати на ці санкції, пішли вони подалі, все уже в минулому, ми з усім вже впоралися і відчуваємо себе впевнено. Так, ми і повинні відчувати себе впевнено, але ризики ми повинні бачити, ризики зберігаються", – ниє Путін у своєму кремлівському кріслі.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю подругою, у якій росіянин скаржився, що президенту Володимиру Путіну абсолютно байдужа доля російських військових, які перебувають в Україні, а також втрати армії.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж висловив думку, що застосування Росією ядерної зброї у війні проти України є малоймовірним. Росія знає, що Захід стежить за її діями та в будь-який момент може відповісти на ядерний удар, сказав генерал.

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