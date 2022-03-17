Близький друг Путіна залишився без елітного житлового комплексу в Італії

Близький друг Путіна позбувся елітного житлового комплексу в Італії / wikipedia.org

Італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) наклала арешт на житловий комплекс на острові Сардинія, що належить колишньому російському міністру і банкіру Петру Авену.

Він перебуває під санкціями Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну, пише видання La Repubblica.

Бізнесмен фігурує в списку мільярдерів, найбільш пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і регулярно зустрічався з ним у Кремлі.

67-річний Петро Авен через введені санкції нещодавно пішов у відставку з посади голови ради директорів "Альфа-Банку" — найбільшого комерційного банку Росії. Раніше він був міністром міжнародної економіки в уряді президента Бориса Єльцина.

читайте такожОдна з найбільших у світі: у Хорватії заарештували яхту МедведчукаЗа даними журналу Forbes, олігарх має статки понад 5 мільярдів доларів і займає 529-е місце серед найбагатших людей світу.

Комплекс нерухомості Maureena, на який накладено арешт, коштує близько 4 мільйонів євро. Це найстаріша вілла в маленькому селі Порто-Рафаель.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно прийняв нові санкції проти Росії. У списку осіб, щодо яких вводяться обмеження, олігархи і представники російської еліти, пов'язані з режимом Володимира Путіна.

У переліку осіб опинилися мільярдери Роман Абрамович і Герман Хан, а також пропагандист Артем Шейнін і керівник Першого каналу Костянтин Ернст.

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