У Канаді заарештували Російський "Руслан": тепер він постачатиме вантажі для ЗСУ

Літак приземлився в аеропорту Пірсон 27 лютого, відразу ж потрапив під арешт.
Влада Канади заарештувала вантажний літак РФ Ан-124"Руслан". Він належав авіакомпанії Волга-Дніпро.
Як повідомляє Дзеркало тижня, важкий транспортний літак розробки ОКБ імені Антонова тепер буде перевозити військові вантажі з Канади та США для потреб української армії.
Відзначається, що борт здійснював рейс з Китаю в Торонто. Він перевозив тести на коронавірус для Уряду Канади. Коли Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, "Руслан" був у небі, але приземлившись в аеропорту Пірсон 27 лютого, відразу ж потрапив під арешт.
На даний момент Ан - 124 припаркований на руліжній доріжці N в Торонто.
Нагадаємо, у Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.
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