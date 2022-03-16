У Канаді заарештували Російський "Руслан": тепер він постачатиме вантажі для ЗСУ

Російський Руслан працюватиме на ЗСУ / wikipedia.org

Влада Канади заарештувала вантажний літак РФ Ан-124"Руслан". Він належав авіакомпанії Волга-Дніпро.

Як повідомляє Дзеркало тижня, важкий транспортний літак розробки ОКБ імені Антонова тепер буде перевозити військові вантажі з Канади та США для потреб української армії.

Відзначається, що борт здійснював рейс з Китаю в Торонто. Він перевозив тести на коронавірус для Уряду Канади. Коли Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, "Руслан" був у небі, але приземлившись в аеропорту Пірсон 27 лютого, відразу ж потрапив під арешт.

На даний момент Ан - 124 припаркований на руліжній доріжці N в Торонто.

Нагадаємо, у Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.

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