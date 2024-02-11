Ближче до "виборів Путіна" в Росії набирають обертів протести: у США розкрили деталі

У Кремлі готуються до "виборів президента" і намагаються дискредитувати будь-які осередки протесту на території держави-окупанта Росії, зазначили аналітики.

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У Путіна намагаються не допустити розширення руху родичів мобілізованих - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

У містах країни-агресора Росії поступово набирають обертів протести родичів мобілізованих для війни проти України військових. У Кремлі намагаються цензурувати і дискредитувати рух, щоб він не розгорнувся до серйозних масштабів до так званих президентських виборів. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що в РФ розгортаються протести родичів мобілізованих, які вимагають їхньої демобілізації.

Зокрема, 10 лютого опозиція оприлюднила фотографії, на яких учасники громадського руху "Шлях додому" покладають квіти і збираються біля пам'ятників у великих містах - Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі із закликами до демобілізації своїх родичів.

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Також аналітики звернули увагу на повідомлення, згідно з якими активісти відвідали штаб кандидата в президенти РФ Владислава Даванкова в Москві і передали туди листи з відповідними проханнями.

Як реагує Кремль

Примітно, що минулого тижня влада намагалася цензурувати протест організації Шлях додому біля могили Невідомого солдата в Москві і на сусідній Манежній площі.

"ISW продовжує вважати, що цензурування і дискредитація владою громадського руху "Шлях додому", підкреслюють відчайдушне прагнення Кремля припинити діяльність цих рухів, особливо напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року", - підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.

Протести в Росії

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль намагається відкупитися, писали аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначали, що в кремлівській адміністрації побоюються появи серйозного антивоєнного руху, який може вплинути на президентські вибори.

У середині січня були протести в Башкортостані. Причиною акцій став вирок у рамках кримінальної справи активіста Фаїля Алсинова. Захід розігнали силовики. Учасники зазнали переслідувань з боку влади.

3 лютого в Москві відбулася акція протесту дружин російських мобілізованих окупантів з нагоди 500 днів від початку мобілізації, яку Путін оголосив у вересні 2022 року. Влада піддала протест цензурі, а деяких учасників заарештували правоохоронці.

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