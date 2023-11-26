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Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

Андрій Ганчук
26 листопада 2023, 22:56
Дружини російських військових 7 листопада виходили на акцію протесту в Москві, але поліція швидко розігнала захід, якого так побоюються російські чиновники.
Путін, силовики РФ
Чиновників у Росії просять не допустити протестів дружин російських окупантів - ЗМІ / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Кремлі побоюються того, що протести дружин і матерів у країні-агресорі Росії можуть призвести до появи серйозного антивоєнного руху і вплинуть на президентські вибори 2024 року. Влада намагається відкупитися.

Як повідомляє Business Insider, у кремлівській адміністрації бояться того, що дружини солдатів, які незадоволені довгим перебуванням їхніх чоловіків на фронті в Україні, можуть протестувати. Сплеск невдоволення може перетворитися на серйозну політичну проблему. Тому Москва дала регіонам вказівку якомога швидше видавати їм грошове забезпечення.

Москва боїться протестів дружин російських окупантів

Кремль дотримується точки зору, згідно з якою більшості дружин більше потрібні гроші, ніж їхні чоловіки. Таке повідомлення з'явилося після того, як 7 листопада дружини військових вийшли на рідкісну публічну акцію протесту в Москві. Вони зібралися на Театральній площі з вимогою перевести їхніх чоловіків до інших частин, але поліція швидко розігнала акцію.

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"Очевидно, що невизначено тривале перебування особового складу в бойових умовах без ротації все частіше розглядається як неприйнятне як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами", - вважають у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Крім того, The Insider писав, що чиновникам дали вказівку не допустити протестів на триденній конференції в Підмосков'ї.

"Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, хоч 50 осіб", - попросили чиновників.

Примітно, що заявки дружин на проведення акцій протесту в Москві і Санкт-Петербурзі відхилили, оскільки бояться, що протести можуть вплинути на вибори президента 2024 року.

"У країні, де немає незалежних ЗМІ та інших ефективних систем державного контролю, де держава проводить репресивну політику щодо всіх видів громадянської активності, матері і дружини є єдиними легітимними критиками військових", - підкреслили в openDemocracy.

У Кремлі стурбовані перевиборами Путіна

Аналітики американського Інституту вивчення війни раніше повідомили, що у Кремлі стурбовані виборами Путіна. Російська влада намагається заспокоїти групи, які критикують військові рішення верхівки.

На думку експертів, Кремль побоюється, що родичі мобілізованих протестуватимуть, і це стане негативним фоном для президентських виборів, запланованих на березень 2024 року.

"Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, яка може представляти одну з найбільших загроз для початку поки що неоголошеної президентської кампанії Путіна", - кажуть експерти.

Також в ISW підкреслили, що Кремль дав грошей регіонам і закликав їх зупинити можливі протести родичів мобілізованих.

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Володимир Путін війна Росії та України Вибори президента Росії-2024
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