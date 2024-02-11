Війська РФ атакували Україну з повітря: ЗСУ відбивали удари в 9 областях, деталі

Сили протиповітряної оборони відбили більшість атак, від повітряних ударів російських окупаційних військ постраждали Одеська та Миколаївська області.

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ЗСУ збили 40 із 45 дронів типу Shahed-136/131 - Повітряні сили / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, mil.gov.ua

Російські окупанти вночі, 11 лютого, атакували Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Миколаївську, Черкаську, Одеську, Дніпропетровську та Херсонську області дронами типу Shahed-136/131. Сили ППО ЗСУ відбили основний масив атак - збито 40 із 45 дронів.

Атака на Україну вночі 11 лютого

У Повітряних силах повідомили, що війська РФ випустили з районів Балаклави і мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, 45 іранських безпілотників. Переважну більшість - 40 одиниць - було збито українською ППО.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - зазначено в повідомленні.

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Які області атакувала Росія

БПЛА військ агресора Росії були ліквідовані в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

ППО на півдні працювала 5,5 годин

У Силах оборони півдня акцентували увагу на тому, що окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру та об'єкти аграрної промисловості.

"Пріоритетом ворога знову була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один із них у Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газопровід. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного", - повідомили військові.

На Одещині зафіксовано пошкодження спортивного комплексу уламками БПЛА, розповіла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, вночі ворог провів дуже потужну атаку - застосував 26 "Шахедів".

ЗСУ вразили безпілотники РФ на підльоті до Києва

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що українські війська збили ворожі БПЛА на підльоті до Києва. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

"Силами і засобами протиповітряної оборони всі БПЛА "Shahed" противника, що прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! (Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні сили)", - сказав Попко.

Війна Росії проти України

Війська РФ призупинили штурми під Куп'янськом, розповів голова районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, на цьому напрямку росіяни можуть провести ротацію або взяти оперативну паузу.

Командир 47-ї ОМБр Дмитро Рюмшин заявив, що окупанти Росії поки що не можуть оточити і захопити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону міста. Ворог зазнає важких втрат.

Росіяни втрачають 70% солдатів під час піхотних штурмів на лівобережжі Дніпра, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Український плацдарм на лівобережжі Херсонщини - кістка в горлі окупантів.

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