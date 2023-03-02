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Блінкен зустрівся з Лавровим вперше з моменту вторгнення РФ в Україну - CNN

2 березня 2023, 15:26
Держсекретар США Ентоні Блінкен і Сергій Лавров (глава МЗС країни-агресора), зустрілися вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Лавров, Блінкен
Сергій Лавров та Ентоні Блінкен / Колаж фото УНІАН

У четвер, 2 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі керівником МЗС країни-агресора РФ Сергієм Лавровим вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє портал CNN з посиланням на анонімне джерело в Держдепу.

За його інформацією, коротка розмова відбулася в кулуарах зустрічі глав МЗС країн G20 в Нью-Делі (Індія). Переговори нібито були короткими і тривали не більше 10 хвилин.

Блінкен закликав країну-агресора, РФ, відновити участь в "договорі про стратегічні наступальні озброєння" і підкреслив, що США продовжать цілком підтримувати Україну

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Незадовго до цього, на зустрічі країн "Великої двадцятки" держсекретар США заявляв, що даний захід "затьмарений" війною в Україні.

"На жаль, ця зустріч знову була затьмарена неспровокованою і невиправданою війною Росії проти України, навмисною кампанією знищення цивільних об'єктів і нападом на основні принципи Статуту ООН", — підсумував він.

Росія канючить переговори з Україною

Нещодавно в країні-агресорі Росії знову заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, однак, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій".

В офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не буде йти з українських територій і не відповідатиме за злочини. Це чергове підтвердження - про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф буде кримінально домінувати в світі", - підкреслив радник глави ОП Михайло Подоляк.

До слова, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоб відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

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Ентоні Блінкен Сергій Лавров війна Росії та України
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