"Це неможливо": Коваленко пояснив, чому у 2023 році Україна не зможе повернути кордони 1991 року

Експерт підкреслив, що наразі у окупантів ще достатньо ресурсу, щоб чинити спротив, особливо на територіях, які були захоплені у 2014 році.

Коваленко пояснив, чому у 2023 році Україна не зможе повернути кордони 1991 року / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, Facebook Олександр Коваленко

У 2023 році Збройні сили України не зможуть вийти на кордони 1991 року. Це буде задача 2024 року.

Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначив експерт, наразі у російських окупаційних військ ще достатньо ресурсу, щоб чинити спротив, особливо на територіях, які були захоплені у 2014 році.

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"Ми не повинні поспішати, бо нам дуже важливо збереження ресурсу та його раціональне використання. Щоб це не був ура-патріотизм, мовляв, ми звільнимо усі території одним контрнаступом. Це неможливо", - розповів Коваленко.

Військово-політичний оглядач підкреслив, що усе потрібно робити з розумом. "Тому перспектива звільнення територій до кордонів 1991 року буде більшою саме у 2024 році", - додав він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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