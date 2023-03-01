'Послухайте, що він несе': Блінкен вважає неприйнятною маячню Путіна про 'нові територіальні реалії'

Держсекретар США підкреслив, що Кремль не готовий до перемовин про припинення агресії проти України.

Блінкен вважає неприйнятною маячню Путіна про "нові територіальні реалії" / УНІАН

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимогу російського диктатора Володимира Путіна щодо визнання "нових територіальних реалій" неприйнятною. Він також зазначив, що не має підтверджень того, що країна-агресорка Росія дійсно готова почати ефективні дипломатичні зусилля для зупинки своєї агресії в Україні.

Як зазначив Блінкен під час прес-конференції в Узбекистані, Кремль не готовий до перемовин.

"Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент Путін каже", - наголосив держсекретар США, передає Голос Америки.

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Як приклад Блінкен навів нещодавню заяву Путіна, що немає сенсу розмовляти, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність".

"Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що Росія захопила її території і забере їх – вони навіть не говоритимуть", - пояснив Блінкен і зауважив, що такі пропозиції є неприйнятними.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру. Свідченням цього Блінкен назвав нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна.

Резолюція, за його словами, свідчить, що "є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і стійкого, як я сказав, щоб ми не залишили ситуацію в тому стані, що Росія може повторити свої дії через рік, два чи три – відпочине, переозброїться і атакує. Маємо зосередитись на цьому".

Росія клянчить переговори в України

Нещодавно у країні-агресорці Росії знову заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, проте, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій".

В Офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі", – наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк.

До слова, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

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