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"Компромат і скандали": експерт розкрив неочікуваний сценарій виборів у США

Юлія Закрепа
14 березня 2024, 02:02
У Сполучених Штатах ще не було такого, щоб президент, який балотувався на другий термін після повного програшу.
'Компромат і скандали': експерт розкрив неочікуваний сценарій виборів у США
Кочетков спогнозував, хто може виграти на виборах у США / колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександ Кочетков в інтерв’ю Главреду розповів прогнози у поєдинку Трамп vs Байден та хто з них має більше шансів на перемогу.

"Рівні шанси. На сьогодні Трамп обходить Байдена всього на 5%. Але кампанія не почалася, і ще не використані всі можливості кандидатів. Там ще буде і компромат, і взаємні звинувачення, і скандали. А ще з літніми кандидатами по дорозі може щось статися, необов’язково зі здоров’ям. Вони можуть щось утнути, самі цього не передбачаючи, що серйозно вплине на рівень їхньої підтримки: вони можуть впасти чи щось забути, чи щось таке з ними відбудеться, що серйозним чином вплине на думку виборців", - пояснив Кочетков.

Він вважає, що ті 5%, на які Трамп випереджає Байдена, нічого не означають.

"До речі, як кандидат Трамп дуже специфічний. Він взагалі є унікальним явищем. У Сполучених Штатах ще не було такого, щоб президент, який балотувався на другий термін, програв, причому зі скандалом, бо довго не хотів визнавати свій програш і зараз досі продовжує розповідати, що перемогу в нього вкрали, що насправді він Байдена тоді переміг, знову міг повернутися в якості кандидата на головну посаду. Зазвичай, у США так: все, на пенсію, і забули. А тут Трамп повернувся, і його передвиборча кампанія дуже контроверсійна", - додав експерт.

Експерт також нагадав, що довкола нього безліч скандалів: з приводу сексуальних домагань, бізнесу, шахрайства тощо. Втім, людина, замішана в таку кількість скандалів, щодо якої ведеться стільки судових розслідувань, продовжує бути головним кандидатом у президенти.

"Для США це не є звичайним і типовим. І від цих виборів можна очікувати будь-чого", - додав Кочетков.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів та обрання Трампа або Байдена:

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Нагадаємо, що Трамп змусив Європу подумати про створення альтернативи НАТО. Аналітики вважають, що навіть у разі перемоги на виборах Джо Байдена, відносини США і Європи зміняться. Зрушення в настроях США не обмежується лише Трампом.

Віктор Орбан розповів, як Трамп хоче закінчити війну в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито має "досить детальні плани" щодо завершення війни в Україні та розкрив деталі.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Джо Байден Олександр Кочетков вибори у США
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