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Білл Гейтс роздасть 200 млрд дол простим людям: хто зможе отримати його статки

Віталій Кірсанов
9 травня 2025, 11:55
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Протягом наступних двох десятиліть Фонд Гейтса планує зосередитися на трьох ключових напрямках.
Білл Гейтс роздасть 200 млрд дол простим людям
Білл Гейтс роздасть 200 млрд дол простим людям / колаж: Главред, фото: facebook.com/BillGates

Коротко:

  • Гейтс хоче надихнути інших мільярдерів жертвувати на благодійність
  • Гейтс до 2045 року планує скоротити свій капітал на 99%

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про плани роздати свої статки, що оцінюються в 200 мільярдів доларів, протягом наступних 20 років. Про це повідомляє CNN.

Таке рішення він ухвалив, щоб прискорити роботу свого Фонду над глобальними ініціативами в галузі охорони здоров'я, подолання бідності та боротьби зі смертельними інфекційними захворюваннями.

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Гейтс, який 2010 року запустив ініціативу Giving Pledge разом із колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс та інвестором Ворреном Баффетом, прагне надихнути інших мільярдерів жертвувати більшу частину своїх статків на благодійність. На сьогоднішній день цю ініціативу вже підтримали понад 240 осіб.

"Коли я помру, люди говоритимуть про мене багато різних речей, але я твердо вирішив, що "він помер багатим" не буде однією з них. У мене занадто багато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використовувати для допомоги людям", - написав Гейтс у своєму блозі.

Протягом наступних двох десятиліть Фонд Гейтса планує зосередитися на трьох ключових напрямках:

  • зниження рівня материнської та дитячої смертності,
  • боротьба зі смертельними інфекційними захворюваннями,
  • виведення сотень мільйонів людей з бідності.

Наразі статки Гейтса оцінюють у 108 мільярдів доларів, що ставить його на п'яте місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Однак до 2045 року він планує скоротити свій капітал на 99%, вклавши його в благодійні проєкти через Фонд Гейтса.

Білл Гейтс - головне:

Раніше Фібі Гейтс недбало проговорилася, що в її батька, співзасновника Microsoft Білла Гейтса, синдром Аспергера.

Колишня дружина Білла Гейтса вперше зізналася, чому пішла від мільярдера.

21-річна дочка Білла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта.

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Хто такий Білл Гейтс?

Білл Гейтс - американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один із засновників (спільно з Полом Алленом) і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft. У період з 1996 по 2007 рік, з 2009 по 2016 рік - найбагатша людина планети за версією журналу Forbes, повідомляє Вікіпедія.

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