Розпад України та територіальні поступки: у Трампа зробили нову гучну заяву

Віцепрезидент США Джей Ді Венс погрожує виходом США з переговорного процесу, якщо Путін буде вести переговори недобросовісно.

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Джей Ді Венс зробив нову заяву / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, сайт Кремля

Росія не може розраховувати на українські території, які вони ще навіть не захопили. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю FoxNews.

Він додав, усі знали, що РФ буде занадто багато просити через свої просування на фронті. При цьому він зізнався, що справи про припинення вогню "йдуть не дуже добре".

"Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила", - сказав Джей Ді Венс.

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Він наголосив на тому, що США не хочуть, щоб Україна розпалась.

"Ми не хочемо розпаду України. Ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною", - додав він.

Водночас Джей Ді Венс погрожує виходом США з переговорного процесу, якщо Путін буде вести їх недобросовісно. При цьому США досі хоче покласти на стіл переговорів "конкретний мирний план". Нині все залежить лише від позиції РФ та її умов.

"Побачимо, що з цього вийде, звичайно, але ми знали, що Росія проситиме занадто багато, тому що в Росії сприйняття ситуації базується на тому, що вони перемагають у війні. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь частково через те, що останні кілька місяців для них справи йшли не дуже добре ... Те, що українці пропонують конкретну пропозицію, — це прорив. Але ми маємо спробувати зблизити ці сторони, щоб досягти тривалого миру. Тож продовжимо працювати над цим, поки не вирішимо, що в кінцевому підсумку не зможемо досягти більшого прогресу", - сказав Джей Ді Венс.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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