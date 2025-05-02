Дочка Білла Гейтса випадково видала його медичний діагноз

Фібі Гейтс розповіла про те, з якими труднощами стикається через діагноз батька.

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Дочка мільйонера назвала діагноз Білла Гейтса / Колаж Главред, фото Instagram/thisisbillgates

Коротко:

Який діагноз назвала донька Білла Гейтса

Що говорив сам Білл Гейтс

Фібі Гейтс недбало проговорилася, що у її батька, співзасновника Microsoft Білла Гейтса, синдром Аспергера.

За даними The Daily Mail, 22-річна студентка Стенфорда випадково розкрилася під час гостьового виступу на популярному подкасті Call Her Daddy, ведучим якого був Алекс Купер. Під час короткого інтерв'ю, Фібі недбало згадала про захворювання свого батька. "Мій батько досить незграбний у спілкуванні. Він сказав, що у нього, знаєте, синдром Аспергера", - недбало сказала вона під час подкасту в середу.

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Цей недбалий коментар одразу ж викликав здивування, оскільки сам Білл Гейтс ніколи публічно не підтверджував такий діагноз. Хоча він раніше визнавав, що ідентифікує себе з рисами аутистичного спектра, зізнання його доньки стало першим випадком, коли член його сім'ї напряму згадав певний стан.

Який діагноз у Білла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

Слухачі швидко вхопилися за зауваження, яке незабаром стало вірусним у соціальних мережах, спричинивши суперечки та цікавість з приводу того, чи не розкрила Фібі ненавмисно особисту історію хвороби свого батька.

69-річний мільярдер-філантроп не відреагував публічно на це відкриття. Однак у своїх мемуарах 2023 року "Вихідний код" Гейтс написав, що якби він ріс сьогодні, у нього, найімовірніше, діагностували б розлад аутистичного спектра.

Який діагноз у Білла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

У книзі він розповів, як у дитинстві йому було важко взаємодіяти з іншими людьми, і як він часто ставав гіперзосередженим на певних інтересах - класичні характеристики синдрому Аспергера, який тепер вважається частиною ширшого спектра аутизму.

"Я був гіперзосередженою дитиною. Я так губився в тому, що робив, що забував їсти", - написав Гейтс. "Ймовірно, мені поставили б діагноз сьогодні, і це непогано - це частина того, хто я є".

Гейтс далі розповів про те, як він усвідомлював, що відрізняється від своїх однолітків, коли ріс, у лютневому інтерв'ю Axios. "Я завжди знав, що вирізняюся тим, що збиває людей з пантелику з точки зору мого рівня енергії та інтенсивності, а також того, як я просто відволікаюся і вивчаю речі", - сказав він.

"І це трохи збиває з пантелику, коли ти дитина, те, що ти відрізняєшся від інших, або люди реагують на тебе по-різному, або твої соціальні навички - ти помиляєшся в різних речах.

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Хто такий Білл Гейтс? Білл Гейтс - американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один із засновників (спільно з Полом Алленом) і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft. У період з 1996 по 2007 рік, з 2009 по 2016 рік - найбагатша людина планети за версією журналу Forbes, повідомляє Вікіпедія.

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