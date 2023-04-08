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Росію охопила паніка в очікуванні контрнаступу ЗСУ - Інститут вивчення війни

Андрій Ганчук
8 квітня 2023, 08:26 оновлено 8 квітня, 09:34
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Так звані "документи" про контрнаступ ЗСУ були поширені в Мережі ще 4 березня і потрапили до західних ЗМІ лише за місяць, пишуть аналітики ISW.
ЗСУ, війська РФ
Армія України готується до контрнаступу і звільнення своїх територій / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

В країні-агресорці Росії панічно відреагували на нібито "витік секретних документів" США і НАТО щодо війни в Україні. Відомості з'явилися в Мережі ще на початку березня, але потрапили до західних засобів масової інформації лише за місяць. Реакція серед, мовляв, російських "блогерів", незалежно від того, чи достовірна ця інформація, показує, що росіяни панікують напередодні наступу ЗСУ. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що на території РФ з тривогою відреагували на "витік секретних документів Заходу щодо війни в Україні".

"Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в Мережі ще 4 березня. Залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць. У російських Telegram-каналах додатково циркулюють суто сфальсифіковані версії документів, що занижують заявлені втрати Росії і завищують кількість втрат ЗСУ", - пишуть аналітики.

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Також в Інституті вивчення війни підкреслили, що незалежно від того, чи достовірні "документи", реакція так званої "російської блогосфери" на дані, зазначені в них, свідчить про побоювання Росії у зв'язку з близьким контрнаступом сил оборони України.

"Злив до Мережі документів США і НАТО" щодо контрнаступу ЗСУ

Американське видання The New York Times раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що на цьому тижні в соціальних мережах Twitter і Telegram були опубліковані "секретні документи" з планами США і НАТО щодо нарощування сил української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

За даними журналістів, у Пентагоні проводять відповідне розслідування. Військові аналітики сказали, що документи, найімовірніше, в деяких моментах відрізняються від їх початкових варіантів. Зокрема, втрати ЗСУ завищені, а окупантів РФ – занижені. На думку експертів, це може свідчити про кампанію Москви з дезінформації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інформація щодо нібито "деталей підготовки контрнаступу ЗСУ" є російським вкиданням.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів - це фотошоп і "віртуальні псевдосліви". Москві занадто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Незабаром", - сказав чиновник.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що поширення відомостей про "контрнаступ ЗСУ" - спроба окупантів Росії уповільнити або зірвати військову операцію України зі звільнення своїх територій. Загарбники хочуть посіяти хаос і зірвати постачання західної військової допомоги.

Війна Росії проти України:

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