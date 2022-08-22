РФ за 3-8 років хоче розв’язати велику війну у всій Європі: експерт пояснив плани Путіна

РФ за 3-8 років хоче розв’язати велику війну у всій Європі/ Reuters, УНІАН

Росія зараз намагається "заморозити" бойові дії і змусити Україну сісти за стіл переговорів. Для країни-агресорки це потрібно для того, щоб припинити вогонь і закріпитися на тимчасово окупованих територіях.

Для того, щоб схилити Україну до переговорів, владна верхівка РФ не перебирає методами. Зокрема, саме для цього російський диктатор Володимир Путін постійно погрожує нашій державі та всьому світу ядерною зброєю і можливістю влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції, яку окупанти замінували. Про це розповів директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв’ю Главреду.

Якщо Росії вдасться закріпитися на окупованих територіях України, вона перетворить їх на такий собі "великий Донбас". Проте це не означає, що війська країни-агресорки припинять вести вогонь – РФ підтримуватиме і далі конфлікт низької інтенсивності.

"Лінія фронту вже не 300 км, а розтягнулася до 1300 км. І цей широкий фронт буде тривати до тих пір, поки Росія не створить відповідні танкові, літакові дивізії та інше", – каже експерт.

Шуліпа зазначив, що основний стратегічний задум Путіна – розв’язати велику війну у всій Європі. Російська владна верхівка планує зробити це через 3-8 років – залежно від того, як швидко вони зможуть накопити потрібну кількість ресурсів.

"Це те, що озвучував неформальний голос Генштабу Росії Михайло Ходаренок – їм потрібен час, від 3 до 8 років, для того, щоб вони змогли наростити свій військовий потенціал, постаратися обійти накладені на них санкції, створити армію в кількості 2 мільйонів людей, закласти в якості безповоротних втрат понад півмільйона, і здійснити щодо України, країн Балтії, Молдови швидкий бліцкриг по нападу, поставити під рушницю населення окупованих територій і після цього почати велику конвенційну війну у всій Європі. Це – основний стратегічний задум Путіна і його оточення", – каже експерт.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що скоро Росія буде намагатися ще активніше просити переговорів з Україною. Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорі.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію. Він наголосив, що на відновлення нашої держави піде 10-20 років.

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