Без підтримки США: Стармера закликають дозволити ЗСУ бити по Росії Storm Shadow

Колишні очільники міноборони Британії та експрем’єр-міністр попередили Стармера, що будь-які затримки можуть підбадьорити кремлівського диктатора Путіна.

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У Британії вважають, що з рішенням щодо дозволу на удари Storm Shadow зволікати не варто / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Keir Starmer

Після того, як Британія та США офіційно не оголосили про зняття обмежень для України на удари далекобійними ракетами по території країни-агресора Росії, п'ять колишніх міністрів оборони Великобританії та її експрем'єр звернулися із закликом до Кіра Стармера.

Як повідомляє The Sunday Times, вони хочуть, аби Стармер дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow для ураження цілей на території РФ, навіть без підтримки Штатів.

Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон наголосили, що навіть найменша затримка у цьому питанні може оживити ворога та самого російського диктатора Володимира Путіна.

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Міністри назвали політику продовження заборони на удари по Росії "умиротворенням" і "невиконанням обов'язків", а Борис Джонсон додав, що наразі немає жодних підстав для зволікання.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Що таке The Sunday Times? The Sunday Times — британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.

Дозвіл на застосування Україною Storm Shadow - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна має право на самооборону, адже це Путін розпочав війну проти України. Він зробив цю заяву на шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб обґрунтувати прийняте рішення Заходу, яке дозволить Україні атакувати територію Росії з використанням ракет Storm Shadow, частково вироблених у Великій Британії.

Раніше повідомлялось, що США та Велика Британія активно обговорюють можливість надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами, зокрема Storm Shadow, по території країни-агресора Росії. Якщо західні партнери таки змінять свою політику у цьому питанні, Україна зможе знищувати ворожі авіабази, склади боєприпасів та цілі, що становлять загрозу українській стороні.

Напередодні стало відомо, що американський та британський уряди вже обговорюють дозвіл Україні завдавати ударів великої дальності по російській території. Йдеться про використання британських крилатих ракет із навігаційними даними США.

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