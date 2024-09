Без підтримки США: Стармера закликають дозволити ЗСУ бити по Росії Storm Shadow

Після того, як Британія та США офіційно не оголосили про зняття обмежень для України на удари далекобійними ракетами по території країни-агресора Росії, п'ять колишніх міністрів оборони Великобританії та її експрем'єр звернулися із закликом до Кіра Стармера.

Як повідомляє The Sunday Times, вони хочуть, аби Стармер дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow для ураження цілей на території РФ, навіть без підтримки Штатів.

Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон наголосили, що навіть найменша затримка у цьому питанні може оживити ворога та самого російського диктатора Володимира Путіна.

Міністри назвали політику продовження заборони на удари по Росії "умиротворенням" і "невиконанням обов'язків", а Борис Джонсон додав, що наразі немає жодних підстав для зволікання.

Що таке The Sunday Times?

The Sunday Times — британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.