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Проросійські сили в Німеччині хочуть зупинити допомогу Україні: що задумали

Інна Ковенько
31 серпня 2026, 07:04
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У разі проходження до ландтагу BSW хоче винести це питання на одне з перших голосувань.
Проросійські сили в Німеччині хочуть зупинити допомогу Україні: що задумали
У Німеччині дві партії хочуть зупинити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, BSW

Головне:

  • BSW хоче домогтися припинення військової та фінансової допомоги Україні
  • У партії вважають допомогу Україні фінансовим тягарем для Німеччини
  • У Саксонії-Ангальт партія розраховує на підтримку проросійської AfD

Німецька політична сила BSW планує після виборів винести на голосування ініціативу проти подальшої допомоги Україні. Для її ухвалення партія розраховує на підтримку правопопулістської AfD. Про це повідомляє N-TV.

Лідери BSW у Саксонії-Ангальт Клаудія Віттіг і Томас Шульце заявили, що в разі проходження партії до ландтагу голосування за таку ініціативу стане одним із її перших кроків.

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"Відмова від допомоги Україні є відомою позицією партії AfD. Тому ми виходимо з того, що вони підтримають це рішення.Теоретично також не виключено, що до них приєднається партія die Linke (Ліві)", - йдеться в статті.

Водночас представники BSW зазначають, що жодної попередньої домовленості з AfD немає.

BSW також хоче домогтися, щоб майбутній уряд Саксонії-Ангальт виступав проти виділення коштів Україні на федеральному рівні. У партії вважають підтримку Києва фінансовим тягарем для Німеччини та заявляють, що вона нібито підвищує ризик поширення війни на територію країни.

Сама Сара Вагенкнехт раніше неодноразово виступала проти подальших поставок зброї Україні та закликала припинити фінансування її оборони.

Водночас на загальнонаціональному рівні позицію про припинення підтримки України поділяє не більшість населення. За наведеним NTV опитуванням, 52% німців готові підтримати посилення допомоги Україні, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та мирних переговорів, тоді як 35% виступають проти.

BSW наразі бореться за проходження до ландтагу Саксонії-Ангальт. В опитуваннях партія перебуває біля прохідного бар’єра, тоді як AfD має понад 40% підтримки. Вибори до земельного парламенту відбудуться 6 вересня.

Допомога Україні - останні новини

Главред писав, що Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Головною складовою нового пакету мають стати чотири батареї SAMP/T NG - сучасні системи ППО, призначені, зокрема, для перехоплення балістичних ракет.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot вимагатиме врегулювання зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, потребуватиме мільярдів інвестицій і багатьох років роботи.

Нагадаємо, Україна отримала нові ракети для систем Patriot, ракети AIM, а також підтвердження про передачу кількох систем протиповітряної оборони Crotale з боєприпасами. Водночас Київ домовляється з партнерами про нові фінансові, енергетичні та оборонні пакети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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N-TV

N-TV - це офіційний сайт німецького новинного телеканалу N-TV, що належить медіагрупі RTL Deutschland (RTL Group). Канал був запущений 30 листопада 1992 року і вважається одним з перших цілодобових новинних телеканалів Німеччини.

На сайті публікуються оперативні новини, аналітичні матеріали та відеосюжети з ключових тем: політика, економіка, суспільство, технології, спорт і міжнародні події. Платформа також пропонує прямі трансляції, інтерв'ю, документальні програми та ділові огляди, пише Wikipedia.

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